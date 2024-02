पेरिस में रेलवे स्टेशन पर चाकू से किए गए हमले में तीन लोग घायल, हमलावर गिरफ्तार किया गया

Highlights फ्रांस की राजधानी पेरिस के गारे डे ल्योन रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी चाकू से किए गए हमले में तीन लोग घायल हो गए हैं पेरिस पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है

Knife attack at Paris railway station: फ्रांस की राजधानी पेरिस के गारे डे ल्योन रेलवे स्टेशन पर चाकू से किए गए हमले में तीन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने शनिवार 3 फरवरी को ये जानकारी दी। पेरिस पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता उजागर नहीं की गई है।

जानकारी के अनुसार पेरिस के गारे डे ल्योन रेलवे स्टेशन पर सुबह लगभग 8:00 बजे एक व्यक्ति ने चाकूबाजी शुरू कर दी। गारे डे ल्योन रेलवे स्टेशन फ्रांस का प्रमुख यात्रा केंद्र है। यहां से घरेलू ट्रेनों के अलावा स्विट्जरलैंड और इटली जाने के लिए भी सेवा उपलब्ध है। पुलिस ने कहा है कि चाकू से किए हमले में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं जबकि दो अन्य मामूली रूप से घायल हुए।

