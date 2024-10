Thailand school bus: बैंकॉक में स्कूल बस में आग लगी, 25 छात्र और शिक्षक की मौत, देखें भयावह वीडियो

Highlights Thailand school bus: उथाई थानी के लैन सक जिले के वाट खाओ प्रया संगखारम से ले गई थी। Thailand school bus: रंगसिट शॉपिंग मॉल के पास इनबाउंड फाहोन योथिन रोड पर बस में आग लगने की सूचना दी। Thailand school bus: अधिकारियों और बचावकर्मियों ने यह जानकारी दी।

Thailand school bus: थाइलैंड के बैंकॉक में स्कूल बस में आग लग गई। बस में सवार 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों और बचावकर्मियों ने यह जानकारी दी। उथाई थानी में एक स्कूल से छात्रों को ले जा रही बस में मंगलवार को आग लग गई और बचावकर्मियों ने कहा कि आग की लपटों में कई युवा यात्रियों की मौत हो गई या वे घायल हो गए। ट्रैफिक रेडियो नेटवर्क ने दोपहर 12.30 बजे ज़ीर रंगसिट शॉपिंग मॉल के पास इनबाउंड फाहोन योथिन रोड पर बस में आग लगने की सूचना दी। फायर एंड रेस्क्यू थाईलैंड और थाई पीबीएस ने कहा कि बस 38 छात्रों और छह शिक्षकों को शैक्षिक यात्रा के लिए उथाई थानी के लैन सक जिले के वाट खाओ प्रया संगखारम से ले गई थी।

समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि थाईलैंड में 44 बच्चों को ले जा रही एक बस में आग लगने से 25 छात्रों की मौत हो गई। बचावकर्मी आग बुझाने की कोशिश में और अधिक छात्रों के मरने की आशंका है। लैन साक जिले के वाट खाओ प्रया संगखारम से आयोजित शैक्षिक यात्रा में छह शिक्षक भी शामिल थे। प्रधान मंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के उपनगरीय क्षेत्र में छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही एक बस में मंगलवार को आग लग गई, जिससे वाहन में सवार 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों और बचावकर्मियों ने यह जानकारी दी। थाईलैंड के परिवहन मंत्री सूरिया जुंगरुंगरुएंगकित ने घटनास्थल पर संवाददाताओं को बताया कि बस में 44 लोग सवार थे और वे सभी स्कूल की एक यात्रा के लिए केंद्रीय उथाई थानी प्रांत से बैंकॉक के अयुत्थाया की ओर जा रहे थे तभी राजधानी के उत्तरी उपनगर पथुम थानी प्रांत में दोपहर में बस में आग लग गई।

URGENT: At least ten young students from a school in Uthai Thani province were killed, and many others were injured when their coach caught fire on Vibhavadi Rangsit Road in Bangkok shortly after noon. Initial reports indicated that the two-deck coach, carrying 38 students and… pic.twitter.com/Uw65gscF9b

गृह मंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने कहा कि अधिकारी अभी तक मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि वे घटनास्थल की जांच पूरी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि जीवित बचे लोगों की संख्या के आधार पर 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। उन्होंने यह भी कहा कि बस अभी भी इतनी गर्म थी कि वे सुरक्षित रूप से अंदर नहीं जा सके।

सोशल मीडिया पर आए इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि बस जल रही है है और इससे काले धुएं का गुबार निकल रहा है। छात्रों की उम्र और इस घटना के संबंध में अन्य विवरण की जानकारी नहीं है। घटनास्थल पर मौजूद एक बचावकर्मी ने सूरिया को बताया कि संभवतः बस का एक टायर फटने और फिर सड़क अवरोधक से उसके टकरा जाने के कारण आग लगी। बचाव समूह ‘होंगसाकुल खलोंग लुआंग 21’ ने सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’ पर बताया कि बस से कम से कम दस शव बरामद किए गए हैं।

Multiple deaths reported in school bus fire in Thailand.



Only 19 managed to leave the bus, which has 44 passengers, mostly school children,



More than 10 bodies of students were found near the back door of the double-decker bus, which caught fire on Tuesday on… pic.twitter.com/0k3V9218FU