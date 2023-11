World Hindu Congress in Bangkok: प्रधानमंत्री ने कहा- हिंदू जीवन मूल्यों से ही विश्व में शांति स्थापित होगी

Highlights थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लगभग 10 लाख लोग रहते हैं इस कार्यक्रम में देश भर से 2200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया भागवत ने कहा, हमें सभी के पास जाकर संपर्क करना होगा, उनसे जुड़ना होगा

World Hindu Congress in Bangkok: थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने कहा कि हिन्दू जीवन मूल्यों से ही विश्व में शांति स्थापित होगी। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस में थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने शांति को बढ़ावा देने वाले हिंदू मूल्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि अशांति से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी दुनिया में शांति स्थापित होगी। दुनिया में हिंदुओं की पहचान एक प्रगतिशील और प्रतिभाशाली समाज के रूप में स्थापित करना है।

Peace will be established in world only through Hindu values of life: Thai Prime Minister



