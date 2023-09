"ताइवान बिकाऊ नहीं है", विदेश मंत्री जोसेफ वू ने एलन मस्क द्वारा ताइवान को चीन का हिस्सा बताने पर लगाई फटकार

Highlights ताइवान ने अमेरिकी उद्योगपति और 'एक्स' के मालिक एलन मस्क को लगाई कड़ी फटकार ताइवान के विदेश मंत्री ने मस्क द्वारा उसे चीन का हिस्सा बताने पर कहा कि ताइवान बिकाऊ नहीं है विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि मस्क का दावा कि ताइवान चीन का अंग है, बेहद आपत्तिजनक है

ताइपे: ताइवान ने अमेरिकी उद्योगपति और सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' के मालिक एलन मस्क की बेहद जमकर आलोचना की है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने बुधवार देर एलन मस्क द्वारा ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा बताने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ताइवान बिकाऊ नहीं है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार विदेश मंत्री जोसेफ ने मस्क को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मस्क का दावा कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, बेहद गलत और आपत्तिजनक हैं।

सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर जोसेफ ने मस्क को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, "एलन मस्क का विचार बीजिंग की तरह है, जिसके तहत वो ताइवान को चीन के साथ फिर से मिलाने की बात कर रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से शायद ताइवान चीन के अभिन्न अंग की तरह है लेकिन अमेरिकी फ्लीट ने प्रशांत में बलपूर्वक चीन के जबरन पुनर्मिलन प्रयास को रोका गया है।"

Hope @elonmusk can also ask the #CCP to open @X to its people. Perhaps he thinks banning it is a good policy, like turning off @Starlink to thwart #Ukraine’s counterstrike against #Russia. Listen up, #Taiwan is not part of the #PRC & certainly not for sale! JW https://t.co/HEhyTYYXFp