चीनी खतरे को देखते हुए ताइवान ने बनाए भूमिगत वायुसैनिक अड्डे, सामने आई तस्वीरें

Highlights ताइवान ने बनाए भूमिगत वायुसैनिक अड्डे पहली बार सामने आई तस्वीरें चीन से निपटने की पुख्ता तैयारी में जुटा ताइवान

नई दिल्ली: चीन और ताइवान के बीच वर्षों से जारी तनातनी किसी से छुपी नहीं है। पिछले कुछ सालों में ताइवान को लेकर चीन काफी आक्रामक भी हुआ है। चीनी लड़ाकू विमानों के ताइवान के बेहद नजदीक से उड़ान भरने की घटनाएं आम बात हो गई हैं। अब चीन की तरफ से भारी खतरे को देखते हुए ताइवान भी अपनी सुरक्षा तैयारियां पुख्ता करने में जुट गया है। हाल ही में ताइवान से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो चीन की परेशानी बढ़ा सकती हैं। ताइवान ने चीनी लड़ाकू विमानों के हमले से बचने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए जमीन के अंदर ऐसे अत्याधुनिक बंकर बनाए हैं जहां लड़ाकू विमान खड़े हो सकते हैं। इन बंकरों को जमीन के अंदर बना वायुसेना बेस भी कह सकते हैं।

On July 26, Taiwan Air Force conducted weapons loading operations at Chiashan Air Force Base during 2nd day of Han Kuang Exercise.



This air base is known for its extensive underground hangars. And it is rare for the military to release photos showing the interior of the hangars. pic.twitter.com/UIBTv9H743