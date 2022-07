SriLanka Protests: पीएम रानिल विक्रमसिंघे देंगे इस्तीफा, सर्वदलीय सरकार बनने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भागे!, देखें वीडियो

Highlights श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने कर्फ्यू को मानवाधिकारों का घोर हनन बताया है। शनिवार को राजनीतिक दल के नेताओं की तत्काल बैठक बुलायी। स्पीकर से तत्काल संसद का सत्र बुलाने का अनुरोध किया था।

कोलंबोः श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह इस्तीफा देने और सर्वदलीय सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करने को तैयार हैं। विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं से कहा वह देश की हालात सुधरना चाहते हैं। श्रीलंका में लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया है।

श्रीलंका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर उनके (राष्ट्रपति के) आधिकारिक आवास में घुस गए। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में श्रीलंका का ध्वज और हेलमेट थे।

#SriLankaProtests | Prime Minister Ranil Wickremesinghe has told the party leaders that he is willing to resign as Prime Minister of the nation and make way for an all-party government to take over: PMO