Sri lanka Crisis: कानून-व्यवस्था बनाने में सेना, नौसेना और वायु सेना तथा पुलिस को समर्थन दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शेवेंद्र सिल्वा युवाओं से की अपील

Highlights सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। श्रीलंका में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। देश से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष के जाने के बाद नये सिरे से प्रदर्शन शुरू हो गये हैं।

कोलंबोः श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने सभी नागरिकों से देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों और पुलिस को अपना समर्थन देने का अनुरोध किया है। सिल्वा ने लोगों से, खासकर युवाओं से विशेष अनुरोध किया कि देश में कानून व्यवस्था बनाने में सेना, नौसेना और वायु सेना तथा पुलिस को समर्थन दिया जाए।

#WATCH Srilankan Prime Minister's Office taken over by protesters in Colombo pic.twitter.com/kZQ9QxbXPA — ANI (@ANI) July 13, 2022

श्रीलंका की सेना और पुलिस ने बुधवार को संसद अध्यक्ष से अनुरोध किया कि सर्वदलीय नेताओं की एक बैठक बुलाई जाए और नये राष्ट्रपति की नियुक्ति से पहले ‘मौजूदा संकट’ के राजनीतिक समाधान के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में बताया जाए।

Sri Lanka's Chief of Defence Staff General Shavendra Silva requests all citizens to give their support to armed forces & police to maintain the law & order in the country: Sri Lanka's DailyMirror — ANI (@ANI) July 13, 2022

उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। सिल्वा ने कहा, ‘‘हमने, तीनों सेनाओं के कमांडरों और पुलिस महानिरीक्षक ने संसद अध्यक्ष (महिंदा यापा अभयवर्द्धने) से अनुरोध किया है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और हमें उन कदमों के बारे में बताया जाए जो वे नये राष्ट्रपति की नियुक्ति से पहले मौजूदा संकट के राजनीतिक समाधान के लिए उठाएंगे।’’

Sri Lanka | Protestors breach the premises of Sri Lankan PM's office in Colombo, raise flag atop the building#SriLankapic.twitter.com/JceFYxTVyI — ANI (@ANI) July 13, 2022

श्रीलंका में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है और देश से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष के जाने के बाद नये सिरे से प्रदर्शन शुरू हो गये हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने आज आपातकाल को धता बताते हुए लंका के झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेड तोड़कर प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने वाले प्रदर्शनकारियों पर आंसूगैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

#WATCH | Protestors enter the premises of Sri Lankan PM's office building in Colombo as the fury of the protests intensifies in the country pic.twitter.com/QkoGF6Pen8 — ANI (@ANI) July 13, 2022

Web Title: Sri lanka Crisis Chief of Defence Staff General Shavendra Silva requests all citizens give support armed forces & police law & order see video