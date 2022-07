Sri Lanka Crises:श्रीलंकाई राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध तेज, राष्ट्रपति आवास के स्विमिंग पूल में नहाते दिखे प्रदर्शनकारी, देखें वीडियो

Highlights राष्ट्रपति आवास के स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए राष्ट्रपति आवास में घुसने से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया उनके हाथ में श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी है

कोलंबो: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को लोगों ने प्रदशर्न किया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त प्रदर्शन हुआ उस वक्त गोटबाया देश छोड़ कर भाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में तोड़ फोड़ मचाई।

यहां तक कि इस प्रदर्शन में शामिल लोग राष्ट्रपति आवास के स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए। शनिवार सुबह प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति आवास में घुसने से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और उन पर पानी की बौछारें की , गोलियां भी चलाईं। हालांकि वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

Just IN:— Protestors cool themselves in luxurious swimming pool of Sri Lanka president palace. pic.twitter.com/3kP4p6zPto