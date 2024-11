Spain floods: स्पेन में बाढ़ से तबाही?, अकेले पूर्वी वेलेंशिया प्रांत में 155 लोगों की मौत, मरने वाले की संख्या 158, अज्ञात संख्या में लोग अभी भी लापता

Highlights बाढ़ के बाद का दृश्य किसी शक्तिशाली तूफान या सुनामी से हुई क्षति जैसा ही प्रतीत हो रहा था। शताब्दी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा ने विनाश के निशान छोड़े हैं। तलाशी अभियान जारी है और अज्ञात संख्या में लोग अभी भी लापता हैं।

Spain floods: स्पेन में इस सदी में आई सबसे भीषण बाढ़ से कई गांव तबाह हो गये और कम से कम 158 लोगों की मौत हो गई। अकेले पूर्वी वेलेंशिया प्रांत में ही 155 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्पेन में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अधिकारी वाहनों से शवों को निकालने में जुटे हुए हैं तथा तलाशी अभियान जारी है और अज्ञात संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। स्पेन में इस शताब्दी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा ने विनाश के निशान छोड़े हैं। स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने कीचड़ से सनी सड़कों पर फंसी सैकड़ों कारों और ट्रकों के संदर्भ में कहा, ‘‘दुर्भाग्यवश, कुछ वाहनों में मृत लोग हैं।’’ बाढ़ के बाद का दृश्य किसी शक्तिशाली तूफान या सुनामी से हुई क्षति जैसा ही प्रतीत हो रहा था।

A few subway lines in Madrid were closed this morning as torrential rain swept across Spain.



This is a flood on one of the metro lines.pic.twitter.com/qLpUTPC2zv — Massimo (@Rainmaker1973) September 4, 2023

There have been many amazing animal rescues during the floods in Spain.



The rescue of this horse was one of the hardest for the rescuers.



Thank you 🙏. pic.twitter.com/p0yuobaFxh— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) October 31, 2024

स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मंगलवार को शुरू हुई मूसलाधार बारिश बुधवार को भी जारी रही, जिससे बाढ़ के हालात बदतर हो गये। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने कहा कि कई शहर बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा, ‘‘जो लोग अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं, पूरा स्पेन उनका दर्द महसूस कर सकता है।

The death toll from the floods in Spain has risen to 158, including one Chinese national.



Many are still missing, and both the King and the Prime Minister have pledged to make every effort to search for them and help affected areas return to normal. #Spain#Spainfloodspic.twitter.com/FJAZBFDutO — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 1, 2024

हमारी प्राथमिकता आपकी मदद करना है। हम सभी आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इस त्रासदी से उबर सकें।’’ प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बृहस्पतिवार को वेलेंशिया में क्षेत्रीय अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘हमारी प्राथमिकता पीड़ितों और लापता लोगों को ढूंढना है ताकि हम उनके परिवारों की पीड़ा को समाप्त करने में मदद कर सकें। ’’

पुलिस और बचाव सेवाओं ने लोगों को घरों तथा कारों से बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में स्पेन के आपात प्रतिक्रिया दलों के कर्मियों के अलावा सेना के 1,100 सैनिकों को तैनात किया गया। स्पेन की केंद्र सरकार ने बचाव प्रयासों में मदद के लिए एक समिति गठित की है।

