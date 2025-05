Petrol-Diesel Price Today: मंडे मॉर्निंग को जारी हो गए ईंधन के नए दाम, यहां चेक करें दिल्ली-मुंबई के रेट

Petrol and Diesel Prices on 5 May 2025: तेल विपणन कंपनियाँ (OMC) प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करती हैं, जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं। ये नियमित अपडेट पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और उपभोक्ताओं को सबसे सटीक और वर्तमान ईंधन मूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। भारत में, मई 2022 से ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जब केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने ईंधन करों में कमी की थी।

5 मई को शहरवार पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली- 94.72 87.62

मुंबई- 104.21 92.15

कोलकाता- 103.94 90.76

चेन्नई- 100.75 92.34

अहमदाबाद- 94.49 90.17

बेंगलुरु- 102.92 89.02

हैदराबाद- 107.46 95.70

जयपुर- 104.72 90.21

लखनऊ- 94.69 87.80

पुणे- 104.04 90.57

चंडीगढ़- 94.30 82.45

इंदौर- 106.48 91.88

पटना- 105.58 93.80

सूरत- 95.00 89.00

नासिक- 95.50 89.50

एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें

ईंधन के बारे में अपडेट एसएमएस सेवा या भारत पेट्रोलियम (बीपी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी), इंडियन ऑयल और शेल ऑयल जैसी सरकारी तेल कंपनियों द्वारा संचालित ग्राहक सेवा के माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और आप इनमें से किसी भी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी जांच कर सकते हैं।

आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में नवीनतम पेट्रोल और डीजल की कीमतों की आसानी से जांच कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक “RSP” लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं, और एचपीसीएल के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें प्राप्त करने के लिए “HP Price” लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं। और My HPCL मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन के ज़रिए भी इसे ट्रैक कर सकते हैं।

