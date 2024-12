South Korea Plane Crash: कैसे हुआ कोरिया में विमान हादसा? जो निगल गया 179 जिंदगियां, जानें कारण

South Korea Plane Crash: दक्षिण कोरिया में एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 179 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुआ जब विमान उतर रहा था। विमान बैंकॉक से उड़ा था और 175 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर मुआन एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। दरअसल जेजू एयर की फ्लाइट 7C2216 सुबह करीब 9 बजे उतर रही थी।

स्थानीय मीडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि दो इंजन वाला विमान बिना किसी लैंडिंग गियर के रनवे से फिसलकर दीवार से टकरा गया और आग का गोला बन गया। घटना की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान के कुछ हिस्सों में धुआँ और आग दिखाई दे रही है। इस घटना में दो लोगों की जान बच गई और उनका इलाज चल रहा है।

BREAKING: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. pic.twitter.com/konxWBpnWy

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने कहा कि उसने आग पर काबू पाने के लिए 32 दमकल गाड़ियों और कई हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। घटना के बाद मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी फ्लाइट्स को निलंबित कर दिया गया है।

परिवहन मंत्रालय के अनुसार, यात्रियों में दो थाई नागरिक शामिल थे और बाकी दक्षिण कोरियाई नागरिक माने जा रहे हैं। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि दुर्घटना के पीछे लैंडिंग गियर की खराबी हो सकती है।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि विमान लैंडिंग गियर में खराबी थी। इससे पहले विमान के लैंडिंग का पहला प्रयास विफल हो गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि, विमान रनवे के अंत तक पहुंचने तक अपनी गति कम करने में विफल रहा और हवाई अड्डे के बाहरी किनारे पर दीवार से टकरा गया, जिससे विमान में आग लग गई।

A plane carrying 181 passengers crashed at an airport in South Korea, killing at least 47 people, the country's fire service said on Sunday.https://t.co/zgpaxBtv8U



via @colombogazette#SouthKorea#planecrash#jejuair#Southkoreaplanecrashpic.twitter.com/Do4H9yxLwg