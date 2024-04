शहबाज शरीफ, सऊदी प्रिंस सलमान ने 'जम्मू-कश्मीर विवाद' पर चर्चा की, भारत-पाकिस्तान वार्ता पर दिया जोर

Highlights पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रविवार को मुलाकात की इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को हल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया फरवरी में चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद शरीफ ने अपनी पहली विदेश यात्रा की

नई दिल्ली: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रविवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को हल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शरीफ और सलमान के बीच बैठक पर एक संयुक्त बयान में कहा गया, "दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर विवाद को हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया।"

🔊: PR NO. 6️⃣0️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Joint Statement on the Meeting Between Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan and Crown Prince and Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia 🔗⬇️ https://t.co/3zXS2BPmHb pic.twitter.com/p9h8BhycBN

फरवरी में चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद शरीफ ने अपनी पहली विदेश यात्रा की। सऊदी अरब के विदेश कार्यालय ने ट्वीट किया, “एचआरएच क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर चर्चा करने के अलावा, ऐतिहासिक संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में आगे के विकास के अवसरों की समीक्षा की।

HRH the Crown Prince met with the Prime Minister of Pakistan. They reviewed historical relations, bilateral cooperation, and opportunities for further development across various sectors, in addition to discussing regional and international developments. pic.twitter.com/chNAnXiTqS