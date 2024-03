शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दोबारा बने प्रधानमंत्री, बहुमत न होने के बावजूद संसद में जीता विश्वास मत

Highlights शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना पाकिस्तानी संसद में उनके पक्ष में 201 वोट पड़े पीएमएलएन और पीपीपी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया

नई दिल्ली: शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया। पाकिस्तानी संसद में उनके पक्ष में 201 वोट पड़े और उनकी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया। इस कारण उनका पीएम के पद पर चुनाव का रास्ता साफ हो गया। पिछले महीने विवादों से भरा आम चुनाव संपन्न हुआ और नतीजे पीएमएलएन और पीपीपी गठबंधन के पक्ष में रहे, जिसके चलते बहुमत लगभग इन्हीं पार्टी को आसानी से मिल गया।

Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) President Shehbaz Sharif elected as the next PM of Pakistan, reports Pak media



