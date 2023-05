पाकिस्तान: शरीफ सरकार ने ऑडियो लीक केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 अन्य जजों को हटाने की मांग की

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2023 08:59 AM

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने ऑडियो लीक में गठित न्यायिक आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 2 अन्य जजों को केस से अलग होने की मांग की है।

फाइल फोटो

