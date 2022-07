गैर मुस्लिम को मक्का शहर पहुंचने में की थी मदद, अब सऊदी अरब करेगा कड़ी कार्रवाई

Highlights इजरायली पत्रकार गिल तामारी मक्का पहुंच गए थे मक्का में किसी गैर मुस्लिम के प्रवेश पर प्रतिबंध है सऊदी सरकार इस मामले पर गंभीर हो गई है

नई दिल्ली: पिछले दिनों एक इजरायली पत्रकार सऊदी अरब के मक्का शहर चोरी-चुपके से पहुंच गए थे। किसी गैर मुस्लिम के इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का पहुंच जाने की घटना सामने आने के बाद सऊदी सहित मुस्लिम देशों में बवाल मच गया। सऊदी सरकार ने इस पर बेहद सख्त रुख दिखाया। अब इस मामले में मक्का पुलिस ने एक सऊदी नागरिक को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उसने इजरायली पत्रकार को मक्का पहुंचने में मदद की। मक्का पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि इस मामले में मदद करने वाले सऊदी नागरिक को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

Makkah Police: Referring a Citizen to Public Prosecution After Transferring, Facilitating Entry of a (Non-Muslim) Journalist with U.S. National to Makkah by Passing through a Path Dedicated for Muslims only.https://t.co/4re55bbDc4#SPAGOV