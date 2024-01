Russia Ukraine War: यूक्रेनी युद्धबंदियों को लेकर जा रहा रूस का सैन्य परिवहन विमान क्रैश हुआ, 65 लोग मारे गए

Highlights युद्धबंदी लेकर जा रहा रूस का सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त सभी 65 युद्धबंदियों की मौत यूक्रेन की सीमा के नजदीक बेलगोरोड इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया

Russia Ukraine War: रूस का एक सैन्य परिवहन विमान बुधवार, 24 जनवरी को यूक्रेन की सीमा के नजदीक बेलगोरोड इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 65 यूक्रेनियाई युद्धबंदी सवार थे और सभी की मौत हो गई है। क्षेत्र के गवर्नर ने यह जानकारी दी। तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बेलगोरोड क्षेत्र में दुर्घटना का कारण क्या था। गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैदकोव ने यह नहीं बताया कि विमान में कितने लोग थे या वे कौन थे।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘आरआईए नोवोस्ती’ ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि युद्धबंदियों को कैदियों की अदला-बदली के लिए सीमा क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर साझा की गई दुर्घटना की तस्वीरों में दिख रहा है कि बर्फ से ढके एक ग्रामीण इलाके में विमान गिरा और उसमें आग लग गई। सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने एक स्थानीय आपातकालीन सेवा अधिकारी के हवाले से बताया कि अग्निशमन दल, एम्बुलेंस और पुलिस बेलगोरोड के कोरोचान्स्की जिले में दुर्घटनास्थल पर पहुंची। दो वरिष्ठ रूसी सांसदों ने बिना सबूत दिए आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना द्वारा दागी गई मिसाइलों की वजह से विमान नीचे गिरा। दुर्घटना से कुछ समय पहले बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैदकोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा था कि क्षेत्र में ‘मिसाइल अलर्ट’ लागू है और निवासियों को सुरक्षित आश्रय लेने की चेतावनी दी जाती है।

Exclusive footage of Russian plane with 65 Ukrainian prisoners of war crashes in the Belgorod region. Everyone on board has been died, governor says.

It's been alleged that the plane was shot down by the Patriot defense system.#Russia#planecrash#RussiaUkraineWarpic.twitter.com/r4CRoobNHe