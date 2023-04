रमजान में अल अक्सा मस्जिद में क्यों मचा बवाल? इजराइल की पुलिस की कार्रवाई के बाद बढ़ा तनाव, जानें पूरा मामला

Highlights यरुशलम शहर में स्थित अल-अक्सा मस्जिद में घुसी इजराइली पुलिस, रात में मुस्लिम श्रद्धालुओं को निकालने की कार्रवाई। रमजान के 22 मार्च से शुरू होने के बाद से ही कई मुस्लिम श्रद्धालु रात भर मस्जिद में रहने की कोशिश में हैं। इजरायली पुलिस का कहना है कि कई युवा और नकाबपोश पटाखों, डंडों और पत्थरों से अंदर लैस थे।

यरुशलम: इजराइली पुलिस ने बुधवार सुबह पुराने यरुशलम शहर में स्थित अल-अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया जिसके बाद फलस्तीनी युवकों ने ग्रेनेड दागे। उधर, गाजा के उग्रवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने हवाई हमले किए। हिंसा की ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब मुसलमान पवित्र महीना रमजान मना रहे हैं। वहीं यहूदी सप्ताह भर चलने वाले पासोवर त्योहार की तैयारियों में लगे हैं।

इन घटनाओं से दोनों पक्षों के बीच टकराव के और तेज होने की आशंका पैदा हो गई है। दो साल पहले भी इजराइल और हमास के बीच इसी तरह की झड़पें हुई थीं और उसके बाद 11 दिनों तक संघर्ष चला था। इजरायली सेना ने कहा कि कब्जे वाले पश्चिमी तट में एक अलग घटना में एक सैनिक को गोली मार दी गई।

अल-अक्सा मस्जिद एक संवेदनशील पहाड़ी पर स्थित है जो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र स्थान है। अल-अक्सा इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और रमजान के दौरान श्रद्धालुओं की यहां काफी भीड़ रहती है। आधिकारिक फलस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने कहा कि रात में दर्जनों श्रद्धालु मस्जिद के अंदर थे और पुलिस की कार्रवाई में वे घायल हो गए।

Breaking: "Israeli occupation forces are trying to break into Al-Qibli prayer hall at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque to force dozens of Palestinians praying inside to leave." pic.twitter.com/EysAgxMMAd