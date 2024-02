ऋषि सुनक सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइंस, वीडियो जारी कर कहा- 'अब से क्लासरूम में मोबाइल फोन होगा बैन'

Highlights ऋषि सुनक ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है आदेश में यूके के सभी सेकेंडरी स्कूलों में अब मोबाइल बैन होने की बात जोड़ी गई पीएम ऋषि सुनक ने इसकी वजह बताया कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है

London: ब्रिटिश सरकार ने सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने की बात रखी है। इस क्रम में यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को एक वीडियो शेयर करते हुए उन बातों पर प्रकाश डाला, जिसकी वजह से अध्यपाकों और बच्चों को पढ़ाई के दौरान दो-चार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में किसी का भी बार-बार फोन आना काफी विचलित करने वाला है और इससे पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है।

पीएम ऋषि सुनक ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो इस मुद्दे पर बात करते हुए विस्तार से बता रहे थे, लेकिन कई बार फोन आने से वो खुद भी विचलित हुए और बाद में उन्हें फोन को एक जगह रखना पड़ा। फिर, पीएम कहीं जाकर अपनी बात को पूरा कर पाए। इसलिए उन्होंने इसे पढ़ाई के वक्त सबसे बड़ा व्यवधान करार दिया और उन्होंने आगे कहा कि अगर इसे कक्षा में बैन करते हैं, तो यकीन मानिए माहौल काफी स्वस्थ और अच्छा होगा।

We know how distracting mobile phones are in the classroom.



Today we help schools put an end to this. pic.twitter.com/ulV23CIbNe