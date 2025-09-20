ट्रप द्वारा 1 लाख डॉलर का शुल्क लगाए जाने के बाद, बिग टेक कंपनियों ने एच-1बी वीज़ा धारकों को रविवार से पहले लौटने की सलाह दी

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और अमेज़न ने अपने एच-1बी वीज़ा धारक कर्मचारियों को ट्रंप प्रशासन द्वारा नए शुल्कों की घोषणा के बाद अमेरिका न छोड़ने की सलाह दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न ने एक आंतरिक पत्र में एच-1बी और एच-4 वीज़ा धारक सभी कर्मचारियों से 21 सितंबर, पूर्वी समय क्षेत्र के अनुसार रात 12 बजे तक अमेरिका लौटने को कहा है - जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश लागू होगा। एच-4 वीज़ा धारक, एच-1बी वीज़ा धारकों के कानूनी जीवनसाथी और अविवाहित बच्चे होते हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों को भेजे गए एक ऐसे ही ईमेल में, इस तकनीकी दिग्गज ने एच1बी वीज़ा धारकों से "निकट भविष्य" तक अमेरिका में रहने का अनुरोध किया है। ईमेल में, माइक्रोसॉफ्ट ने एच4 वीज़ा धारकों से भी अमेरिका में रहने का अनुरोध किया है और एच-1बी तथा एच4 वीज़ा धारकों से कल समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने को कहा है।

अमेरिकी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन के लिए वीज़ा आवेदनों को संभालने वाली कंपनी ओग्लेट्री डीकिन्स द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया है, "जो एच-1बी वीज़ा धारक वर्तमान में अमेरिका में हैं, उन्हें अमेरिका में ही रहना चाहिए और सरकार द्वारा स्पष्ट यात्रा दिशानिर्देश जारी किए जाने तक अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचना चाहिए।"

अमेरिका में भारतीय आईटी और पेशेवर कर्मचारियों पर गहरा असर डालने वाले एक कदम में, ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा पर 100,000 अमेरिकी डॉलर (88 लाख रुपये) का चौंका देने वाला वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है ताकि इस कार्यक्रम के "व्यवस्थित दुरुपयोग" पर लगाम लगाई जा सके।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच जारी किए गए लगभग 4 लाख एच-1बी वीज़ा में से 72% भारतीयों के थे। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह कंपनियों से एच-1बी वर्कर वीज़ा के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने को कहेगा, जिसके बाद कुछ बड़ी टेक कंपनियों ने वीज़ा धारकों को अमेरिका में ही रहने या तुरंत वापस लौटने की चेतावनी दी है।

ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के तहत, कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों को अब प्रत्येक एच-1बी वीज़ा के लिए सालाना 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा, जो पहले के 1,500 अमेरिकी डॉलर के प्रशासनिक शुल्क से काफी अधिक है।

आदेश में कहा गया है, "H-1B गैर-आप्रवासी वीज़ा कार्यक्रम अस्थायी कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में अतिरिक्त, उच्च-कुशल कार्य करने के लिए लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका जानबूझकर शोषण अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले, कम-कुशल श्रमिकों को लाने के लिए किया गया है, न कि उनकी जगह। इस कार्यक्रम के व्यवस्थित दुरुपयोग के माध्यम से बड़े पैमाने पर अमेरिकी कर्मचारियों के प्रतिस्थापन ने हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों को कमज़ोर किया है।"

