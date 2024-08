Reetika Hooda vs Aiperi Medet Kyzy: 1-1 से बराबरी के बावजूद पहलवान रीतिका हुड्डा हार गईं, ऐपी मेडेट काइज़ी विजेता घोषित, स्वर्ण पदक की भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म

Highlights Reetika Hooda 1-1 से बराबरी के बावजूद हार गईं Aiperi Medet Kyzy विजेता घोषित रीतिका ने तगड़े मुकाबले में 2023 विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता को कड़ी टक्कर दी

2024 Paris Olympics: 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक की भारत की आखिरी उम्मीद भी शनिवार (10 अगस्त) को समाप्त हो गई। भारतीय पहलवान रीतिका हुड्डा (Reetika Hooda) महिलाओं की 76 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऐपी मेडेट काइज़ी (Aiperi Medet Kyzy) से हार गईं।

Women's Freestyle 76 kg Quarter-finals👇🏻



India's 🇮🇳 star wrestler 🤼‍♀ Reetika Hooda put up a valiant effort before losing to World No. 1 Aiperi Medet Kyzy of Kyrgyzstan 🇰🇬 by points(1-1).



Well tried Reetika! Let's cheer for her brave performance