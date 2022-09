Queen Elizabeth: स्कॉटलैंड में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय चिकित्सकीय देखरेख में, डॉक्टरों ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई, जानें

Highlights डॉक्टरों ने महारानी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। लिज ट्रस को मंगलवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बकिंघम पैलेस की इस खबर से पूरा देश चिंतित होगा।

लंदनः ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय स्कॉटलैंड में अपने बाल्मोरल कैसल स्थित आवास पर चिकित्सकीय देखरेख में हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। बकिंघम पैलेस ने यह जानकारी दी।

#UPDATE | Family members of Queen Elizabeth rushed to her Scottish home Balmoral Castle after doctors said they were concerned about the health of the queen, reported Reuters https://t.co/FX8WygJUG6