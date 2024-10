बाबूसपाल्या इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढही, 3 शव बरामद, 16 लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी

बेंगलुरु: केआर पुरा सीमा के बाबूसपाल्या में भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। बीबीएमपी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन कर्मी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचाव कर्मियों ने तीन मजदूरों के शव बरामद किए। मलबे में करीब 16 से 17 और मजदूरों के फंसे होने की आशंका है।

बंगलौर पुलिस के अनुसार बचाव दल पूर्वी बंगलौर के बाबूसपाल्या इलाके में पहुँच गए हैं, जहाँ इमारत स्थित है, और मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने कहा कि अग्निशमन और आपातकालीन विभाग की दो बचाव वैन को बचाव अभियान में लगाया गया है। अब तक तीन मज़दूरों को बचाया जा चुका है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया, "इमारत के अंदर 17 लोगों के फंसे होने की आशंका है और अन्य एजेंसियों की मदद से समन्वित प्रयास के तहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है।" राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की पांच टीमों को फंसे हुए लोगों को नावों की मदद से निकालने के लिए तैनात किया गया है।

