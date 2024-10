VIDEO: वक्फ पैनल की बैठक में अफरा-तफरी, तृणमूल सांसद ने गुस्से में बोतल तोड़ी, खुद को किया घायल

नई दिल्ली: वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में हाथापाई के दौरान तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट लग गई। सूत्रों ने बताया कि यह घटना भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस के दौरान हुई। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल सांसद ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल उठाकर मेज पर दे मारी और गलती से चोटिल हो गए। बनर्जी को चार टांके लगाने पड़े। घटना के कारण संसदीय सौध में हो रही बैठक को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।

संयुक्त संसदीय समिति अगस्त महीने में सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही है। समिति की अध्यक्षता भाजपा के जगदंबिका पाल कर रहे हैं। घटना के समय समिति न्यायाधीशों और वकीलों के एक समूह की राय सुन रही थी। इस समय विपक्षी दलों के सदस्यों ने सवाल उठाया कि वक्फ विधेयक द्वारा संबोधित मुद्दे में समूह की क्या हिस्सेदारी है। विपक्षी दलों ने भाजपा पर बैठक के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने भी विपक्षी दलों पर यही आरोप लगाया है।

Scuffle broke out during the Waqf JPC meeting in Parliament. According to eyewitnesses to the incident, TMC MP Kalyan Banerjee picked up a glass water bottle kept there and hit it on the table and hurt himself by accident: Sources



