WATCH: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के कज़ान पहुंचे मोदी, ‘हरे कृष्ण’ भजन के साथ हुआ स्वागत

BRICS Summit 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रूस के कज़ान पहुँचे। वे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेज़बानी रूस 22 से 24 अक्टूबर तक कर रहा है। मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर होने वाली चर्चाएँ हमारे ग्रह को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करेंगी।"

होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का लोगों के एक समूह ने गर्मजोशी से स्वागत किया और "हरे कृष्ण" का नारा लगाया। इस पल का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस क्लिप को शेयर किया। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को रूसी नागरिकों द्वारा प्रस्तुत कृष्ण भजन सुनते हुए देखा जा सकता है। होटल कोर्स्टन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत भी की।

