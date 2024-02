प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्गाटन किया, जानिए इस भव्य मंदिर की खासियत

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्गाटन किया यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है इस मंदिर को करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है

अबू धाबी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में पत्थरों से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्गाटन किया। दुबई-अबू धाबी शेख जायेद हाइवे पर अल रहबा के समीप स्थित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा निर्मित यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर को करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) Mandir in Abu Dhabi. pic.twitter.com/2J5kQ1NjMu

मंदिर प्राधिकारियों के अनुसार, मंदिर में सात शिखर बनाए गए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। सात शिखरों पर भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण, तिरूपति बालाजी और भगवान अयप्पा की मूर्तियां हैं। मेजबान देश को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं में हाथी, ऊंट और शेर जैसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जानवरों के साथ-साथ यूएई के राष्ट्रीय पक्षी बाज को भी मंदिर के डिजाइन में शामिल किया गया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi offers prayers at the Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) Mandir, the first Hindu temple in Abu Dhabi.pic.twitter.com/6vi2CqTqK4