Prague University Shooting: 24 साल के युवा ने प्राग विश्वविद्यालय 15 लोगों को गोलियों से भूना, 24 की हालत गंभीर; हमलावर गिरफ्तार

Prague University Shooting: चेक गणराज्य के प्राग विश्वविद्यालय में एक बंदूकधारी ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरे शहर में हंगामा मच गया। 24 वर्षीय एक छात्र ने 15 लोगों की हत्या कर दी और 24 को घायल कर दिया। इस सामूहिक गोलीबारी के कारण इलाके में दहशत फैल गई है। मौके से पहुंची पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर हटाया।

पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमलावर को ढेर कर दिया है। भारी हथियारों से लैस पुलिस ने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया दी और लोगों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई। गोलीबारी चार्ल्स यूनिवर्सिटी के कला संकाय में हुई, जो 14वीं सदी के चार्ल्स ब्रिज जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों के पास स्थित है।

पुलिस प्रमुख मार्टिन वोंद्रसेक ने गोलीबारी के बाद कहा कि इस समय मैं भयानक अपराध के 14 पीड़ितों और 25 घायलों की पुष्टि कर सकता हूं, जिनमें से 10 गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने कहा, सभी पीड़ित इमारत के अंदर मारे गए। हालांकि, अब खबर आ रही है कि घायलों में एक अन्य की मौत और हो गई है जिससे मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। मीडिया ने कहा कि कम से कम कुछ बंदूकधारी के साथी छात्र थे।

वोंद्रासेक ने कहा कि बंदूकधारी, जो पहले पुलिस के लिए अज्ञात था, के पास हथियारों और गोला-बारूद का विशाल भंडार था और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने कहीं अधिक गंभीर नरसंहार को रोक दिया।

वोंड्रासेक ने कहा कि पुलिस ने सामूहिक गोलीबारी से पहले उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी थी क्योंकि उसके पिता प्राग के पश्चिम में होस्टून गांव में मृत पाए गए थे।

वोंद्रासेक ने कहा कि बंदूकधारी यह कहते हुए प्राग चला गया कि वह खुद को मारना चाहता है। पुलिस ने पहले कहा था कि बंदूकधारी ने उसके पिता की हत्या कर दी है।

गौरतलब है कि मरने वाले छात्रों में एक डच नागरिक भी था। मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार ने 23 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया, जिसमें आधिकारिक इमारतों पर झंडे आधे झुकाए जाएंगे और लोगों से दोपहर के समय एक मिनट का मौन रखने को कहा गया।

LARGE CROWDS GATHER AT PRAGUE CENTER AFTER MASS SHOOTING AT PRAGUE UNIVERSITY



A reminder that this mass shooter was not labelled as a Terrorist by the media and the reason is that he was not a Muslim pic.twitter.com/Fg5vAjlsEy