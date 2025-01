Terrorist Attack: पीएम मोदी ने न्यू ऑरलियन्स में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की, हमले को बताया 'कायरतापूर्ण'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को न्यू ऑरलियन्स में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की, जिसमें 15 लोग मारे गए हैं, और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, "हम न्यू ऑरलियन्स में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस त्रासदी से उबरने के लिए उन्हें शक्ति और सांत्वना मिले।"

अधिकारियों ने बताया कि एक ड्राइवर ने नए साल के दिन सुबह न्यू ऑरलियन्स के प्रसिद्ध फ्रेंच क्वार्टर में तबाही मचा दी, जब उसने एक पिकअप ट्रक को भीड़ में घुसा दिया और फिर पुलिस ने उसे गोली मार दी। बुधवार को हुए हमले में 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसने यूएसए में त्यौहारी बॉर्बन स्ट्रीट को भयावह रूप दे दिया।

We strongly condemn the cowardly terrorist attack in New Orleans. Our thoughts and prayers are with the victims and their families. May they find strength and solace as they heal from this tragedy.