पीएम मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा समाप्त, मिस्र के लिए हुए रवाना, जानें पूरा शेड्यूल

वॉशिंगटन: अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा का शुक्रवार को समापन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब राष्ट्र की दो दिवसीय यात्रा के लिए मिस्र के लिए रवाना हुए।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर हुए लिखा, "एक बहुत ही विशेष यूएसए यात्रा का समापन, जहां मुझे भारत-यूएसए मित्रता को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और बातचीत में भाग लेने का मौका मिला। हमारे देश अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।"

अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और शीर्ष भारतीय और अमेरिकी सीईओ से मुलाकात की। उनके आगमन पर व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

