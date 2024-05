Arvind Kejriwal On Narendra Modi: 'सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था', केजरीवाल ने खुद किया खुलासा

Highlights केजरीवाल ने बताया आखिर सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया केजरीवाल ने कहा, जनता ने भारी समर्थन दिया था, कैसे इस्तीफा देता मैंने सोच लिया कि जेल से सरकार चलाकर दिखाऊंगा

Arvind Kejriwal On Narendra Modi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब जेल में था तो कहा जाने लगा कि मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो मैं आज सबके सामने बताना चाहता हूं कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष में कई चुनाव हुए। दिल्ली में ऐतिहासिक बहुमत से हम जीते, कोई राज्य सरकार नहीं जीतीं। बावजूद झूठा केस बनाकर हमें जेल में डाल दिया गया। हमारे खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र रचा गया। इसलिए मैंने सोच लिया कि इस्तीफा नहीं दूंगा। जेल से सरकार चलाकर दिखाऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।

VIDEO | "They (BJP) sent top four AAP leaders to jail thinking the party will disintegrate. However, this (AAP) is not a party, it is a thought. The more they want to finish, the more it will expand. The PM wants to crush the Aam Aadmi Party. Those who go to meet PM Modi, some of… pic.twitter.com/xGXoktbgOU