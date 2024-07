PICS: हत्या की कोशिश के बाद ट्रम्प के प्रति समर्थन दिखाने के लिए रिपब्लिकन ने कान पर पट्टियाँ बाँधी, देखें

US Presidential Election 2024: मिल्वौकी में चल रहे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में एक अनोखा फैशन ट्रेंड सामने आया है। उपस्थित लोग - सभी कट्टर ट्रम्प समर्थक - पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सफ़ेद कान की पट्टियाँ पहने हुए देखे गए। शनिवार को पेनसिल्वेनिया में एक रैली में 20 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा हत्या के प्रयास के बाद ट्रम्प पहली बार सोमवार को अपने दाहिने कान पर सफ़ेद पट्टी बाँधे हुए सम्मेलन में दिखाई दिए थे।

इस चलन की शुरुआत एरिजोना के एक प्रतिनिधि जो नेगलिया से हुई, जिन्होंने सम्मेलन में जाते समय सफ़ेद कागज़ से कान को ढकने वाला कवर बनाया। ट्रम्प की उपस्थिति से प्रेरित होकर, नेगलिया का इशारा जल्द ही अन्य प्रतिनिधियों में फैल गया, जो ट्रम्प के लिए एकता और समर्थन का प्रतीक बन गया। अगले दिन, कई प्रतिनिधि, विशेष रूप से एरिजोना से, इसी तरह की पट्टियाँ पहने हुए देखे गए।

मैरिकोपा काउंटी जीओपी के अध्यक्ष क्रेग बर्लैंड ने बताया कि नेग्लिया की अस्थायी पट्टी शुरू में धुंध की कमी के कारण सफेद कागज से बनाई गई थी। बाद में, अन्य प्रतिनिधियों ने अधिक प्रामाणिक दिखने वाली पट्टियाँ बनाने के लिए धुंध और टेप खरीदा। बर्लैंड ने अनुमान लगाया कि एरिज़ोना के कम से कम आधे प्रतिनिधिमंडल ने एकजुटता के संकेत के रूप में पट्टियाँ पहनी थीं।

रिपब्लिकन रणनीतिकार लियाम डोनोवन ने कहा कि यह प्रवृत्ति अमेरिकी सरलता और पार्टी के भीतर समर्थन की जैविक प्रकृति का उदाहरण है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से आवेशित क्षण में एकजुटता का एक अवास्तविक लेकिन पहचानने योग्य प्रदर्शन बताया।

Joe Neglia from AZ is wearing a white patch over his ear in honor of Trump



‘I got the idea from Trump last night when he came in here during that rancorous applause,’ he told @MailOnline ‘I thought, what can I do to honor him? This is the least I can do.’



He hopes others join. pic.twitter.com/Ef6QtF1zg4