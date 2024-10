Philippines Storm Trami: 136 लोगों की मौत, कई लोग लापता?, तूफान ‘ट्रामी’ के बाद  भीषण बाढ़ और भूस्खलन?, 50 लाख से अधिक प्रभावित

Highlights पुलिस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन कर्मी राहत एवं बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। दक्षिण-पूर्व में बुरी तरह प्रभावित हुए क्षेत्र का शनिवार को निरीक्षण किया।

Philippines Storm Trami: फिलीपीन में उष्णकटिबंधीय तूफान ‘ट्रामी’ के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 138 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग लापता हो गए हैं। फिलीपीन के राष्ट्रपति ने शनिवार को बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है जिसके कारण लोग वहां फंस गए हैं। सरकार की आपदा-प्रतिक्रिया एजेंसी ने पहले बताया था कि शुक्रवार को फिलीपीन के उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर से आए ‘ट्रामी’ तूफान के कारण कम से कम 85 लोगों की मौत हो गई जबकि 41 अन्य लोग लापता हुए हैं।

⛰️🌴 Muddy floodwaters stopped this group in their tracks as torrential downpours wreaked havoc in the #Philippines from Tropical Storm #Trami this Thursday. 🌊 "Turn Around, Don't Drown!" Credit: Natonin Police via Storyful pic.twitter.com/9G3eyWF3iH

The Philippines is grappling with the aftermath of devastating floods and landslides triggered by Tropical Storm Trami. This natural disaster has sadly resulted in multiple fatalities, with over 50 individuals still unaccounted for. As the storm… pic.twitter.com/7SSgnLPjjm— Kernow Weather Team (@KWTWeather) October 27, 2024