Paul Pogba BANNED: मुसीबत में स्टार फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा, डोपिंग के कारण चार साल के लिए प्रतिबंधित!

Paul Pogba BANNED: फ्रांसीसी स्टार फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा मुसीबत में हैं। फ्रांस और जुवेंटस के मिडफील्डर पोग्बा को डोपिंग अपराध के लिए चार साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। डोपिंग के कारण फुटबॉल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ए लीग में जुवेंटस के प्रमुख खिलाड़ी के लिए बड़ा झटका है। डोपिंग रोधी अभियोजक कार्यालय ने प्रतिबंधों को बरकरार रखा। पोग्बा को प्रतिबंधित पदार्थ टेस्टोस्टेरोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद सितंबर में इटली के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (एनएडीओ इटालिया) ट्रिब्यूनल द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

