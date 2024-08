Paris 2024 Olympics: 5000, 10000 मीटर और मैराथन में पदक, एक ही ओलंपिक में तीन मेडल जीतकर किया कारनामा

Highlights मैंने सोचा कि यह सिर्फ 100 मीटर की दौड़ है। चलो, सिफ़ान। और एक। ओलंपिक रिकॉर्ड समय में फिनिश लाइन को पार कर इतिहास रचा। दो घंटे, 22 मिनट और 55 सेकंड में कारनामा किया।

Paris 2024 Olympics:नीदरलैंड की सिफान हसन ने पेरिस ओलंपिक में कारनामा कर दिया। महिलाओं की मैराथन जीत कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक ही ओलंपिक में 5000 मीटर, 10000 मीटर और मैराथन पदक जीत लिया। हसन ने इथियोपिया के टाइगस्ट अससेफा के साथ संघर्ष किया और दो घंटे, 22 मिनट और 55 सेकंड के ओलंपिक रिकॉर्ड समय में फिनिश लाइन को पार कर इतिहास रचा। तीन सेकंड पीछे अस्सेफा ने 2:23:10 के साथ रजत और केन्या की हेलेन ओबिरी ने कांस्य पदक जीता। 31 वर्षीय खिलाड़ी 1952 में चेक एमिल ज़ातोपेक के बाद एक ही ओलंपिक में सभी तीन स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गईं। हसन ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूं। अंत में मैंने सोचा कि यह सिर्फ 100 मीटर की दौड़ है। चलो, सिफ़ान। और एक।

The @Paris2024 Olympic Games further demonstrated the global reach of athletics with 27 countries winning gold, the most ever at a single Games, and 43 countries on the medal table with historic wins for Dominica, Pakistan, Saint Lucia and Botswana.



Full press release ⬇️ — World Athletics (@WorldAthletics) August 11, 2024

बस इसे महसूस करें, जैसे कोई 200 मीटर दौड़ता है। डिफेंडिंग चैंपियन केन्या की पेरेज़ जेपचिरचिर फिर पीछे हट गईं। 34 वर्षीय ओबिरी ने कांस्य पदक जीतने के लिए शानदार दौड़ लगाई, लेकिन अससेफा आगे रहीं और उनके हमवतन शेरोन लोकेडी सहित अन्य लोग छिटक गए। हसन की तरह ओबिरी ने शानदार मध्य-दूरी करियर में 42 किमी को शामिल किया है। रियो और टोक्यो में रजत पदक जीता था।

Sifan Hassan claimed the final athletics gold medal of @Paris2024, winning the women’s marathon in an Olympic record of 2:22:55 to complete an impressive medal treble 🙌#Paris2024 — World Athletics (@WorldAthletics) August 11, 2024

