'भारत को अपने पानी की एक बूंद नहीं छीनने देंगे...', पाक पीएम शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 13, 2025 09:43 IST2025-08-13T09:41:34+5:302025-08-13T09:43:53+5:30
Shehbaz Sharif: प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भारत से पाकिस्तान के पानी की रक्षा करने का संकल्प लिया है और किसी भी तरह के हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।
Shehbaz Sharif: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था।
पाकिस्तान ने बार-बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। प्रधानमंत्री शरीफ ने यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते।’’
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो "आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा।"