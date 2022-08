Pakistan: आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान भारत के साथ दोबारा शुरू करेगा व्यापार संबंध, शहबाज सरकार ने की घोषणा

Highlights वित्तमंत्री ने कहा- पाकिस्तान भारत से खाद्य पदार्थों का करेगा आयात भारत-पाक व्यापार संबंधों पर अपने दिवालिया हालातों की वजह पलटा पाकिस्तान कश्‍मीर में धारा 370 हटने के बाद PAK ने भारत से तोड़े थे अपने व्यापारिक संबंध

इस्लामाबाद: आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि सोमवार को पाकिस्तान के वित्तमंत्री मिफ्ताह इस्माइल ऐलान करते हुए कहा है कि हम इस बाढ़ और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण भारत के साथ व्यापार मार्ग खोलेंगे। पाकिस्तान के वित्तमंत्री इस्माइल ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम भारत के साथ आयात करेंगे ताकि हम अपने किसानों को बचा सकें।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार भारत से सब्जियों और अन्‍य खाने की चीजों को आयात करने पर विचार करेगी ताकि लोगों को राहत मिले। दरअसल, बाढ़ के कारण पाकिस्तान में तबाही का मंजर देखने को मिला है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। पाकिस्‍तान में प्‍याज 400 रुपये और टमाटर 500 रुपये किलो बिक रहा है।

Pakistan to resume trade (open trade route) with India; Pakistan Finance Minister Miftah Ismail announced, "We will open trade route with India because of this flood & food price hike": Pakistan media