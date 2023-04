शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, अगले महीने भारत आएंगे PAK के विदेश मंत्री

Highlights पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

पणजी: पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को गोवा में होने वाली विदेश मंत्रियों की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एएनआई ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी साझा की है।

द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि विदेश मंत्री SCO CFM की बैठक में SCO CFM के वर्तमान अध्यक्षभारत गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर भाग लेंगे।

Pakistan Foreign minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai cooperation council of foreign ministers being held on 4th and 5th May in Goa: Ministry of Foreign Affairs, Pakistan



