पाक पीएम शाहबाज शरीफ ने देशव्यापी बिजली कटौती के लिए जनता से मांगी माफी, कहा- जांच जारी

Highlights पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश भर में बिजली कटौती से हुई असुविधा के लिए मंगलवार को देश से माफी मांगी बिजली गुल होने के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया सोमवार को इस्लामाबाद व कराची सहित देश के प्रमुख हिस्सों में बिजली नहीं रही

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश भर में बिजली कटौती से हुई असुविधा के लिए मंगलवार को देश से माफी मांगी और करीब चार महीने में दूसरी बड़ी खराबी की जिम्मेदारी तय करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय ग्रिड में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण पाकिस्तान को सोमवार को बड़ी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।

बिजली गुल होने के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और इस्लामाबाद व कराची सहित देश के प्रमुख हिस्सों में बिजली नहीं रही। वहीं, पाक पीएम शाहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, "कल बिजली कटौती के कारण हमारे नागरिकों को हुई असुविधा के लिए मैं अपनी सरकार की ओर से खेद व्यक्त करता हूं। मेरे आदेश पर बिजली गुल होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। जिम्मेदारी तय होगी।"

On behalf of my government, I would like to express my sincere regrets for the inconvenience our citizens suffered due to power outage yesterday. On my orders an inquiry is underway to determine reasons of the power failure. Responsibility will be fixed.