पाकिस्तान: पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ अज्ञात हमलावरों द्वारा मारा गया

Highlights पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ पाकिस्तान में मारा गया दुर्दांत आतंकी शाहिद लतीफ को सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी मारा गया आतंकी शाहिद लतीफ यूएपीए के तहत एनआईए की वांछित सूची में शामिल था

इस्लामाबाद:पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और दुर्दांत आतंकियों में से एक शाहिद लतीफ की सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है।

जानकारी के अनुसार शाहिद लतीफ को अज्ञात हमलावरों ने सड़क पर सरेआम मौत के घाट उतार दिया है। लतीफ साल 2016 में हुए पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। वह यूएपीए के तहत एनआईए की वांछित सूची में था।

CONFIRMED:

Unknown assailants shoot dead Pathankot terrorist Shahid Latif in a mosque on the outskirts of Sialkot



The shooters fled on a motorcycle. Police has cordoned off the mosque pic.twitter.com/YcVLVZZBRB