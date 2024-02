पाकिस्तान: सरकार बनाने की रेस से बाहर हुए इमरान खान, पीटीआई केंद्र और पंजाब में विपक्ष में बैठने का किया फैसला

इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने केंद्र और पंजाब प्रांत में विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। शुक्रवार को पार्टी की ओर से घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि पीटीआई विपक्ष में रहेगी क्योंकि देश में अगली सरकार बनाने के प्रयास जारी हैं।

इमरान खान की पार्टी के इस फैसले की घोषणा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बैरिस्टर अली सैफ ने की, जिसके एक दिन बाद पार्टी ने उमर अयूब खान को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार और असलम इकबाल को पंजाब के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया था। सैफ ने मीडिया को बताया कि पार्टी ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान के निर्देशों के तहत केंद्र और पंजाब में विपक्ष में बैठने का फैसला किया, जो इस समय जेल में हैं।

Imran Khan’s PTI has called for country wide protests against the unprecedented, massive, brazen rigging in General Elections 2024, where PTI’s win of 180 National Assembly seats & a two-third majority in Parliament, was cut down to half by the illegitimate, fascist regime.



