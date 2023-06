Watch: बारिश में महिला अधिकारी से छाता छीनते हुए दिखाई दिए पाक पीएम, सोशल मीडिया पर लोगों ने शर्मनाक कहा

Highlights प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए पेरिस में है वह अगले सप्ताह क्रेडिट लाइन समाप्त होने से पहले रोके गए पैसे को जारी कराने का अंतिम प्रयास करने के लिए वहां पहुंचे हैं

पेरिस:पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए पेरिस में हैं। वह अगले सप्ताह क्रेडिट लाइन समाप्त होने से पहले रोके गए पैसे को जारी कराने का अंतिम प्रयास करने के लिए वहां पहुंचे हैं।

लेकिन सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी जैसे वैश्विक नेताओं के साथ उनकी बैठकों के बजाय, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है वह पलाइस ब्रोंगनिआर्ट पहुंचने का उनका वीडियो है।

वायरल हो रहे वीडियो फुटेज में शहबाज शरीफ को पेरिस शिखर सम्मेलन में भारी बारिश के बीच एक महिला स्टाफ सदस्य के हाथ से छाता छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं।

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif arrived at Palais Brogniart to attend the Summit for a New Global Financial Pact in Paris, France. #PMatIntFinanceMootpic.twitter.com/DyV8kvXXqr — Prime Minister's Office (@PakPMO) June 22, 2023

सेठ अब्दुल्लाह नाम के यूजर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की यह वीडियो शेयर करके लिखते हैं, उसने एक महिला को बरसात में छोड़ा? शहबाज शरीफ यह वास्तव में शर्मिंदगी है। यार किस कार्टून को पीएम बना दिया है इन्होंने।

जबकि एक अन्य यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा, यह आदमी कितना शर्मनाक है।

शराह नाम के यूजर ने तो पीएम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का मिस्टर बीन बता दिया।

एक यूजर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, उन्होंने महिलाओं को बारिश में छोड़ दिया। वह पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है।'

He left the Women in the Rain. Such an embarrassment he is to Pakistan. #ShehbazSharifpic.twitter.com/zgQ0inxEl9 — Shaharyar Ejaz 🏏 (@SharyOfficial) June 22, 2023

