पाकिस्तान में 1,817 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से सिर्फ़ 37 ही चालू, चिंताजनक आंकड़ें सामने आए

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की ऑन माइनॉरिटी कॉकस को हाल ही में दी गई एक रिपोर्ट में पता चला है कि एक्टिव माइनॉरिटी धार्मिक जगहों में भारी कमी आई है। देश भर में 1,817 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से सिर्फ़ 37 ही चालू हैं। यह चिंताजनक आंकड़ा दशकों की अनदेखी को दिखाता है, जो घटती हिंदू और सिख आबादी और सरकारी देखभाल की कमी से और भी बढ़ गई है।

अपने पहले सेशन के दौरान, कन्वीनर सेनेटर दानेश कुमार ने वादा किया कि कॉकस माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को असल दुनिया की सुरक्षा में बदलने के लिए सख्ती से काम करेगा। तुरंत पॉलिसी सुधारों की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के माइनॉरिटी समुदाय न्याय और बराबरी के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को प्रैक्टिकल तरीके से लागू करने के हकदार हैं।

कमेटी के सदस्य डॉ. रमेश कुमार वंकवानी ने इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) की कड़ी आलोचना की कि वह अपनी देखरेख में मंदिरों और गुरुद्वारों का ठीक से मैनेजमेंट करने में नाकाम रहा। उन्होंने मांग की कि ETPB का लीडरशिप किसी गैर-मुस्लिम अधिकारी को दिया जाए, और कहा कि रेस्टोरेशन की कोशिशें तभी सच्ची होंगी जब माइनॉरिटी समुदायों की इन हेरिटेज साइट्स पर सीधी निगरानी होगी।

MNA केसू मल खेल दास ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 1947 के बंटवारे के बाद कई माइनॉरिटी धार्मिक जगहों को छोड़ दिया गया था, जब कई हिंदू और सिख भारत चले गए थे। इसके बावजूद, उन्होंने सरकार से इन मंदिरों और गुरुद्वारों को ज़रूरी कल्चरल लैंडमार्क के तौर पर बचाकर रखने की अपील की। ​​उन्होंने पाकिस्तान के मल्टीकल्चरल इतिहास में इनके महत्व को बताते हुए, इन्हें देश और विदेश में तीर्थयात्रा के लिए खोलने पर ज़ोर दिया।

कॉकस ने माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए बड़े सुधारों पर भी बात की, जिसमें स्कूल के सिलेबस से नफ़रत वाला कंटेंट हटाना, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप शुरू करना और गैर-मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए हिफ़्ज़-ए-कुरान स्कीम जैसा कोटा सिस्टम बनाना शामिल है। माइनॉरिटी के लिए जॉब कोटा बढ़ाने और कॉकस मीटिंग्स में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की भागीदारी के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी की मांग की गई।

कमेटी ने एकमत से अपने टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को अपनाया, जिससे पाकिस्तान के बराबरी, धार्मिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के प्रति उसके समर्पण को और पक्का किया गया। सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हालांकि ये सिद्धांत कागज़ों पर हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से लागू करने और पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अधिकारों और विरासत की रक्षा करने के लिए तुरंत कोशिशों की ज़रूरत है।



