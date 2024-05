Covid-19 का एक बार फिर मंडराता खतरा! सिंगापुर में 1 हफ्ते में केस हुए दोगुना, एडवाइजरी जारी

Highlights सिंगापुर में एक बार कोविड-19 का मंडराता खतरा ये खबरें सिंगापुर की मीडिया के द्वारा सामने आई है हालांकि, अब ये सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी

नई दिल्ली: सिंगापुर में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण की नई लहर सामने देखने को मिली और अब लगातार सामने आए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सिंगापुर सरकार ने बताया कि 11 मई तक दर्ज केस दोगुना हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने शनिवार को सरकार द्वारा एडवाइजरी सार्वजनिक जारी करते हुए कहा कि देशवासी फिर से एक बार मास्क पहनना शुरू कर दें।

सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार कोविड की इस नई लहर पर पास से निगरानी रख रही है। मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 के मामले 5 मई से पहले तक लगभग 13,700 थे, जो 5 से 11 मई के बीच यह संख्या दोगुना होकर करीब 25,900 के आसपास जा पहुंची।

मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से जुड़े मामले औसतन 181 से 250 के बीच आ रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अस्पताल में बेड की क्षमता को बनाएं रखने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस अस्पतालों में गैर-जरूरी या वैकल्पिक सर्जरी को कम करने और उचित रोगियों को देखभाल सुविधाओं में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।

स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा, "हम लहर के शुरुआती हिस्से में हैं जहां यह लगातार बढ़ रही है।" उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, "लहर अगले दो से चार हफ्तों में चरम पर होनी चाहिए, यानी जून महीने के मध्य और अंत के बीच ऐसा होगा।"

Here we go, again.



Singapore facing new Covid-19 wave; vaccination recommended especially for seniors.



The public is also urged to exercise personal and social responsibility, including maintaining good personal hygiene, reducing social interactions when feeling unwell, and… pic.twitter.com/wuu6O11Bg6