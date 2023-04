भारत के आंतरिक मामलों में फिर से OIC का हस्तक्षेप, रामनवमी हिंसा पर दिया बयान, विदेश मंत्रालय ने लताड़ा

Highlights OIC ने भारत में रामनवमी हिंसा और धार्मिक जुलूसों के दौरान मुसलमानों को कथित रूप से निशाना बनाने पर बयान जारी किया भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी सचिवालय द्वारा भारत के संबंध में जारी बयान की कड़ी निंदा की कहा- यह उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है

नई दिल्ली: इस्लामिक देशों के एक बड़े समूह इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है। समूह ने भारत में रामनवमी हिंसा और धार्मिक जुलूसों के दौरान मुसलमानों को कथित रूप से निशाना बनाने पर एक बयान जारी किया है। ओआईसी जनरल सचिवालय ने भारत में कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के कथित कृत्यों की निंदा की है।

वहीं इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस्लामिक सहयोग संगठन को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ओआईसी सचिवालय द्वारा आज भारत के संबंध में जारी बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। ओआईसी केवल भारत विरोधी ताकतों द्वारा लगातार हेरफेर करके अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

We strongly condemn the statement issued by OIC Secretariat today regarding India. This is one more example of their communal mindset and anti-India agenda. OIC only does its reputation damage by being consistently manipulated by anti-India forces: Ministry of External Affairs…pic.twitter.com/NpgMzxYd6S