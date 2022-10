Nobel Prize: स्वीडन के स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ‘मानव के क्रमिक विकास’ पर खोज

Highlights 1896 में 10 दिसंबर की तारीख को ही एल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। 1901 से 2021 तक अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 609 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं।

Nobel Prize: चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ‘मानव के क्रमिक विकास’ पर खोज के लिए स्वीडन के स्वांते पाबो को देने की घोषणा की गई है। समाचार एजेंसी एपी ने पुष्टि की है। पिछले साल (2021), तापमान और स्पर्श के लिए मानव रिसेप्टर्स पर उनकी खोज के लिए अमेरिकी शोधकर्ताओं डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को पुरस्कार दिया गया था।

Nobel Prize for medicine awarded to Sweden's Svante Paabo for his discoveries on human evolution, reports AP