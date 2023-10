Nobel Prize in Physics 2023: पियरे एगोस्टिनी, फेरेन्क क्रॉस्ज और ऐनी को मिला भौतिकी का नोबल पुरस्कार

Highlights रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अभी बाकी है उपरोक्त नोबल पुरस्कारों की घोषणा 9 अक्टूबर तक होनी है आगामी घोषणा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है, जो बुधवार के लिए निर्धारित है

Nobel Prize in Physics 2023: भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ज़ और ऐनी एल'हुइलियर को "प्रायोगिक तरीकों के लिए प्रदान किया गया है जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं।" रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अभी बाकी है, जिसकी घोषणा 9 अक्टूबर तक होनी है। आगामी घोषणा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है, जो बुधवार के लिए निर्धारित है।

चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023

फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को "कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास में" उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यह मान्यता न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों पर उनके शोध के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसने महामारी के दौरान इन टीकों के तेजी से निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोजों ने हमारी समझ पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है कि एमआरएनए प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे संपर्क करता है, जिससे हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकटों में से एक के दौरान टीका विकास की अभूतपूर्व गति को सक्षम किया गया है। टीकाकरण, उनके काम के परिणामस्वरूप, अब विशिष्ट रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के गठन को ट्रिगर करता है, जिससे शरीर को भविष्य में इन खतरों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र प्रदान होता है।

