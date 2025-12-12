नई टीम की घोषणा, सौरिन पारिख की जगह श्रीकांत अक्कापल्ली होंगे अध्यक्ष, देखिए पूरी कार्यकारिणी
अमेरिका और भारत दोनों में रियल एस्टेट विकास, प्रौद्योगिकी, मीडिया और प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव के क्षेत्रों में फैला हुआ है।
न्यूयार्कः फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ऑफ यूएसए (एफआईए एनवाई-एनजे-सीटी-एनई) ने अपनी वार्षिक आंतरिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। नई टीम 1 जनवरी 2026 से काम करेगी। श्रीकांत अक्कापल्ली 1 जनवरी, 2026 से एफआईए-एनवाईएनजेसीटीएनई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अक्कापल्ली को सर्वसम्मति से 2026 की कार्यकारी टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। वे तेलुगु मूल के पहले व्यक्ति हैं, जो यह पद संभाल रहे हैं। वे निवर्तमान अध्यक्ष सौरिन पारिख का स्थान लेंगे।
उपाध्यक्ष प्रीति रे पटेल और महासचिव सृष्टि कौल नरूला पिछली टीम के अपने पदों पर बने रहेंगे। स्वतंत्र सीपीए फर्म शाह अकाउंटेंट्स संगठन के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगी। अमेरिका के भारतीय संघों का महासंघ (FIA NY-NJ-CT-NE), जो पूर्वी तट के आठ राज्यों में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला 1970 में स्थापित सबसे बड़ा और प्रमुख जमीनी स्तर का गैर-लाभकारी संगठन है।
2026 के लिए अपनी नेतृत्व टीम की घोषणा कर दी है। आलोक कुमार, जयेश पटेल और केनी देसाई शामिल हैं। आयोग की सिफारिशों को बोर्ड की पूर्ण स्वीकृति मिल गई है और नवगठित 2026 कार्यकारी टीम 1 जनवरी, 2026 को कार्यभार ग्रहण करेगी। श्रीकांत अक्कापल्ली को सर्वसम्मति से 2026 कार्यकारी टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जो निवर्तमान अध्यक्ष सौरिन पारिख का स्थान लेंगे।
उपाध्यक्ष प्रीति राय पटेल और महासचिव सृष्टि कौल नरूला पिछली टीम से अपने पदों पर बने रहेंगे। अक्कापल्ली एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं, जिनका पोर्टफोलियो अमेरिका और भारत दोनों में रियल एस्टेट विकास, प्रौद्योगिकी, मीडिया और प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव के क्षेत्रों में फैला हुआ है।
पांच दशकों से अधिक की समर्पित सेवा के साथ, पूरी तरह से स्वयंसेवकों द्वारा संचालित संगठन के रूप में, एफआईए को संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस रिकॉर्ड में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, भारत के प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसके नाम दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड हैं।