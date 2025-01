New Orleans Terror Attack: न्यू ईयर मना रहे लोगों को ट्रक से कुचला, 15 की मौत, हमलावर का ISIS से कनेक्शन; जानिए कौन है शम्सुद्दीन जब्बार

New Orleans Terror Attack: अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स के कैनाल और बॉर्बन स्ट्रीट एक हमलावर ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को भीड़ पर चढ़ाते हुए करीब 15 लोगों को की जान ले ली और कई घायल हो गए। इस्लामिक स्टेट समूह का झंडा प्रदर्शित करने वाले पिकअप ट्रक को चलाने वाले एक अमेरिकी सेना के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना बीते बुधवार सुबह-सुबह की है जब लोगों की भीड़ नए साल का जश्न मना रही थी।

हमलावर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए भीड़ में घुस गया और अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। FBI ने कहा कि वह बुधवार तड़के हुए हमले की आतंकवादी कृत्य के रूप में जांच कर रही है और उसे नहीं लगता कि चालक ने अकेले ऐसा किया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं को वाहन में बंदूकें और एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ-साथ शहर के प्रसिद्ध फ्रेंच क्वार्टर में अन्य डिवाइस मिले।

#WATCH | Attack in New Orleans | US President Joe Biden says, "...To all the families of those who are killed, to all those who are injured, to all the people of New Orleans who are grieving today, I want you to know I grieve with you. Our nation grieves with you. We're going to… pic.twitter.com/lQOoJdVkui