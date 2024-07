Nepal Plane Crash: काठमांडू में दुर्घटनाग्रस्त विमान से निकाले गए 15 शव, 19 लोग थे सवार; सभी थे सौर्य एयरलाइंस के कर्मचारी

Nepal Plane Crash:नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार, 24 जुलाई को विमान क्रैश हादसे में करीब 15 शवों को बरामद किया गया है। प्लेन में 19 यात्री सवार थे जिनमें से अभी तक 15 शव निकाले गए हैं बाकि शवों को निकालने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि सभी सौर्य एयरलाइंस के कर्मचारी थी। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टेकऑफ के दौरान ही विमान फिसलने के कारण वह क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। सुबह करीब 11 बजे प्लेन पोखरा के लिए रवाना हुआ था लेकिन वह रनवे पर ही उड़ान भरते ही फिसल गया जिससे यह हादसा हो गया।

भयावह हादसे के कई वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था।

जानकारी के अनुसार, पायलट दुर्घटना में बच गया और उसे इलाज के लिए काठमांडू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया। डॉक्टर ने बताया कि पायलट की आंखों में चोट आई है लेकिन वह खतरे से बाहर है।

