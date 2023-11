Nepal Earthquake: नेपाल में भयावह मंजर, 132 की मौत और सैकड़ों घायल, पीएम मोदी ने कहा- भारत पड़ोसी देश के साथ और हर संभव मदद, देखें वीडियो

Highlights भूकंप का असर 800 किलोमीटर दूर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस किया गया। नेपाली सेना के जवान बचाव अभियान चला रहे हैं। कई प्रभावित इलाकों से संचार बाधित हो गया है।

Nepal Earthquake: नेपाल में भयावह मंजर है। पश्चिमी नेपाल के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में शुक्रवार आधी रात को आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटकों के कारण कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, भूकंप शुक्रवार रात को 11 बजकर 47 मिनट पर आया और इसका केंद्र जाजरकोट जिले में था।

भूकंप का असर 800 किलोमीटर दूर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस किया गया। नेपाल के जजरकोट में आया है। नेपाली सेना के जवान बचाव अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई प्रभावित इलाकों से संचार बाधित हो गया है।

#WATCH | Nepal Earthquake | Visuals from Bheri, Jajarkot show the extent of damage to the region as a 6.4 magnitude earthquake hit it last night.



Death toll in the earthquake stands at 128: Reuters



(Video: Reuters) pic.twitter.com/50UUMv8JIj — ANI (@ANI) November 4, 2023

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने शुरू में भूकंप की तीव्रता 5.6 बताई थी, जिसकी गहराई 11 मील थी। नेपाल का राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र जाजरकोट में भूकंप का केंद्र स्थित है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 250 मील उत्तर पूर्व में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर शनिवार को दुख व्यक्त किया।

Over 120 people were killed, while at least 140 others were injured after midnight earthquake striked in Nepal

ॐ शांति 🙏#earthquake#NepalEarthquakepic.twitter.com/zBZC6aMtxu — Kreately.in (@KreatelyMedia) November 4, 2023

कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता से खड़ा है और उसे हर संभव मुहैया कराने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘नेपाल में भूकंप के कारण हुए जान-माल के नुकसान को लेकर बहुत दुखी हूं।

Nepal Earthquake | Visuals from Jajarkot that has been ravaged by the earthquake that struck last night.



Bheri Hospital, Kohalpur Medical College, Nepalgunj military hospital and Police Hospital have been made dedicated hospital for the earthquake-affected. All heli-operators… pic.twitter.com/odRG4vkBwE — ANI (@ANI) November 4, 2023

भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए तैयार है। हम शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।’’ नेपाल में शुक्रवार रात को आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके झारखंड के कई जिलों में महसूस किये गये। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने कहा कि नेपाल में आये भूकंप का केंद्र अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में था। इसके पहले 31 अक्टूबर को भी झारखंड में 3.7 तीव्रता वाले भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये थे।

An earthquake of 6.4 magnitude hit Nepal late on 3 Nov, claiming the lives of over 128 people and injuring 140 others, according to Nepal Police spokesperson DIG Kuber Kathayat. The epicentre of the earthquake was identified as Ramidanda in Jajarkot district in Nepal.

