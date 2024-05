नासा ने सबसे दूर स्थित ज्ञात आकाशगंगा की दुर्लभ छवि साझा की, देखें तस्वीर

Highlights नासा ने हाल ही में मनुष्यों के साथ दूर की ज्ञात आकाशगंगा की दुर्लभ तस्वीरें साझा की नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा दुर्लभ तस्वीरें ली गई हैं इस आकाशगंगा का नाम JADES-GS-z14-0 रखा गया है

नई दिल्ली: नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी (नासा) ने हाल ही में मनुष्यों के साथ दूर की ज्ञात आकाशगंगा की दुर्लभ तस्वीरें साझा की हैं। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे वेब या जेडब्ल्यूएसटी (JWST) के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा दुर्लभ तस्वीरें ली गई हैं। इस आकाशगंगा का नाम जेएडीईएस-जीएस-जेड14-0 (JADES-GS-z14-0) रखा गया है और यह बिग बैंक से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले की है। ये तस्वीरें जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खगोलविदों द्वारा कॉस्मिड डॉन के अध्ययन के दौरान ली गई हैं।

जेएडीईएस-जीएस-जेड14-0 के अलावा, नासा ने एक और दूर की आकाशगंगा जेएडीईएस-जीएस-जेड14-1 की भी खोज की है, जो लगभग उतनी ही दूर है। यह अब तक मनुष्यों द्वारा देखी गई सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है।

कॉस्मिक डॉन बिग बैंग के पहले कुछ सौ मिलियन वर्षों के दौरान अंतरिक्ष में होने वाली अवधि है, जिसे असंख्य आकाशगंगाओं के जन्म के पीछे की घटना माना जाता है। नासा के अनुसार, ये आकाशगंगाएँ गैस, तारों और ब्लैक होल के निर्माण के पीछे के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। ये आकाशगंगाएँ ब्रह्मांड के बहुत युवा होने पर उनकी प्रकृति को समझने में भी मदद कर सकती हैं।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जनवरी 2024 में पहली बार आकाशगंगा को देखने में सक्षम थी। निरंतर अवलोकन और गणना के बाद, यह पाया गया कि जेएडीईएस-जीएस-जेड14-0 आंतरिक रूप से बहुत चमकदार थी और इसमें सूर्य से भी अधिक द्रव्यमान था। नासा ने अपने ब्लॉग में लिखा, "जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई छवियों के विश्लेषण से पता चलता है कि आकाशगंगा "सूर्य के द्रव्यमान से कई सौ मिलियन गुना बड़ी है।"

Webb, you outdid yourself. 🏆@NASAWebb has found what appears to be the most distant known galaxy—beating its own previous record. This galaxy first formed less than 300 million years after the big bang. https://t.co/taTBOFRbyqpic.twitter.com/r0rhcdmFcz